إطلاق نار على بيت الكتائب في الصيفي

وكالة مهر عن مسؤول بأحد فرق الإنقاذ: نبتعد مسافة 3 ساعات عن المنطقة المتوقعة لسقوط طائرة الرئيس الإيراني

وكالة مهر عن مسؤول بأحد فرق الإنقاذ: نبتعد مسافة 3 ساعات عن المنطقة المتوقعة لسقوط طائرة الرئيس الإيراني

وكالة مهر عن مسؤول بأحد فرق الإنقاذ: نبتعد مسافة 3 ساعات عن المنطقة المتوقعة لسقوط طائرة الرئيس الإيراني

النائب أشرف بيضون لـ وهلق شو: الخلاف ليس حول مصطلح "مشاورات" أو "حوار" والمطالبة بالذهاب إلى مجلس النواب لم تأتِ بنتيجة