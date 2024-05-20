بالفيديو - آثار الغارة الاسرائيلية التي استهدفت بلدة الناقورة

آثار الغارة الاسرائيلية التي استهدفت بلدة الناقورة pic.twitter.com/YvWwtIwVco
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 20, 2024
آثار الغارة الاسرائيلية التي استهدفت بلدة الناقورة pic.twitter.com/YvWwtIwVco
اعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن حزنها وأسفها العميقين على وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان واعضاء الوفد المرافق بحادث تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم.
الحدث - صهيب جوهر - الحلقة كاملة
بوحبيب يعرب عن حزنه لوفاة الرئيس الايراني ووزير خارجيته