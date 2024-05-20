بالفيديو: إزالة مكبات مخيمات النازحين على ضفاف الليطاني

إزالة مكبات مخيمات النازحين على ضفاف #نهر_الليطاني في بلدة حوش الرافقة من قبل مصلحة الليطاني بالتعاون مع اتحاد بلديات بعلبك وبلدية بدنايل pic.twitter.com/sOxGuBr43e
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 20, 2024
إزالة مكبات مخيمات النازحين على ضفاف #نهر_الليطاني في بلدة حوش الرافقة من قبل مصلحة الليطاني بالتعاون مع اتحاد بلديات بعلبك وبلدية بدنايل pic.twitter.com/sOxGuBr43e
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ظهر اليوم في السرايا وعرض معه اخر المستجدات الامنية في البلاد والإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية.
علمت قناة "الجديد" أن "المحامي العام الإستئنافي في النبطية القاضي عباس جحا إدعى بجرم الابتزاز والتشهير بحق المدير الاقليمي السابق لمصرف فرنسبك الموقوف محمود سلامة وعلى شريك له في جهاز امن الدولة على خلفية ابتزازه لسيدة من النبطية عبر ارسال صور لها الى عدد كبير من المواطنين عبر تطبيق واتساب بغية الحصول على الاموال، وأحال الملف الى القاضي المنفرد الجزائي في النبطية".
وجهت بلدية فنيدق بيانا الى أهالي البلدة، أعلمت فيه