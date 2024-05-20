مراسل الجديد: غارة معادية تستهدف سيارة في بلدة المنصوري



علمت قناة "الجديد" أن "المحامي العام الإستئنافي في النبطية القاضي عباس جحا إدعى بجرم الابتزاز والتشهير بحق المدير الاقليمي السابق لمصرف فرنسبك الموقوف محمود سلامة وعلى شريك له في جهاز امن الدولة على خلفية ابتزازه لسيدة من النبطية عبر ارسال صور لها الى عدد كبير من المواطنين عبر تطبيق واتساب بغية الحصول على الاموال، وأحال الملف الى القاضي المنفرد الجزائي في النبطية".