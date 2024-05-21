الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"أصوات مزعجة وتصرفات لا اخلاقية".. ماذا يحصل في فنيدق العكارية؟

2024-05-21 | 06:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;أصوات مزعجة وتصرفات لا اخلاقية&quot;.. ماذا يحصل في فنيدق العكارية؟
"أصوات مزعجة وتصرفات لا اخلاقية".. ماذا يحصل في فنيدق العكارية؟

وجهت بلدية فنيدق بيانا الى أهالي البلدة، أعلمت فيه

"بعد عشرات النداءات بما يتعلق بموضوع ركاب الدراجات النارية والتصرفات المزعجة وغير الأخلاقية أمام مباني الثانوية والمهنية والمدارس  وعلى الطريق الجديد، والأصوات المزعجة التي تصدر من هذه الآليات ليلا ونهارا"، أصحاب الدراجات النارية "ضرورة عدم المرور أمام الأماكن المذكورة سابقا، حيث إن القوى الأمنية والجيش سيقومان بدوريات مستمرة لحجز كل دراجة توجد في هذه الأماكن ووضع أصحابها تحت طائلة المسؤولية القانونية، بالإضافة إلى إزالة جميع المخالفات المنتشرة في البلدة، شاكرين للجيش والقوى الأمنية اهتمامهما بسلامة طلابنا ومجتمعنا من كل حالات الصخب والإزعاج والقلق، ونؤكد أن هذا القرار هو مطلب عموم أهالي البلدة".

 

وشددت البلدية على، "المختارين والفاعليات في البلدة عدم تغطية "أي شخص يخل بالأمن وسلامة الناس وراحتهم"، متمنية على "أصحاب الدراجات من العقلاء، والذين يستفيدون منها في كسب قوتهم أو التحرك النافع الابتعاد عن الأماكن المذكورة سابقا حتى لا يتم مصادرة دراجاتهم، حيث لا يمكن لنا حماية أي دراجة غير مرخصة بغض النظر عن طبيعة استخدامها من قبل صاحبها"..

"أصوات مزعجة وتصرفات لا اخلاقية".. ماذا يحصل في فنيدق العكارية؟

محليات

فنيدق

عكار

الشمال

بلديات

بلديات الشمال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالصورة - على خلفية إبتزاز سيدة.. الإدّعاء على مدير إقليمي سابق لأحد المصارف وشريك له في أمن الدولة
بالصور - "شحنة أسلحة البترون".. هذا ما كشفه الجيش اللبناني

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024