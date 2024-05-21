في سلسلة عمليات.. حزب الله يستهدف مواقع وجنود العدو

نفذ حزب الله سلسلة عمليات طالت أهدافاً متنوعة للعدو عند الحدود الجنوبية.

وجاء في بيانات الحزب التالي:

"- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-5-2024 نقطة ‏تموضع واستقرار لجنود العدو في موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ ‏موجّه وأصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.‏

- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:05 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-5-2024 تجمعاً ‏لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية.‏

- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 0‌‎4‌‏:04 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-5-2024، موقع ‏المالكية بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة. ‏

- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-5-2024، ‏موقع المرج بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة. ‏

- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-5-2024، ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة".





