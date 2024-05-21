في سلسلة عمليات.. حزب الله يستهدف مواقع وجنود العدو
نفذ حزب الله سلسلة عمليات طالت أهدافاً متنوعة للعدو عند الحدود الجنوبية.
وجاء في بيانات الحزب التالي:
"- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-5-2024 نقطة تموضع واستقرار لجنود العدو في موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ موجّه وأصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:05 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-5-2024 تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية.
- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:04 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-5-2024، موقع المالكية بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.
- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-5-2024، موقع المرج بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.
- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-5-2024، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة".