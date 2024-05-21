المرشحون الأبرز لرئاسة ايران.. من هم الأقوى والأقرب الى المرشد ؟... التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

المرشحون الابرز لرئاسة ايران.. من هم الأقوى والأقرب الى المرشد ؟... التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل