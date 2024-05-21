معلومات الجديد: السفير المصري تمنى على كتلة الاعتدال باسم الخماسية خلال اجتماعه معها المضي في مبادرتها الرئاسية على ان يستمر السفراء باجتماعاتهم المكثفة قبل انتهاء المهلة