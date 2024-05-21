معلومات الجديد: السفيرة الاميركية ليزا جونسون ستلتقي الرئيس نبيه بري في الايام المقبلة بعين التينة

مراسل الجديد: سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون تغيّبت عن الحضور مع سفراء اللجنة الخماسية الى عين التينة للقاء الرئيس بري بداعي السفر وحلت مكانها القائمة بالأعمال في السفارة الاميركية