ميقاتي تلقى اتصالاً من وزير خارجية سلطنة عمان وتأكيد العمل على تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي ⁦تم خلاله التشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتأكيد أولويات العمل في سبيل تحقيق واستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة