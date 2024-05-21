بعد اثارة هادي الامين قضية الطفل رامي ضحية حسن سنجر المتهم بقضية عصابة التيكتوركز .. القاضية غادة عون لـ"الجديد": لتتقدم والدة رامي غداً بشكوى امام النيابة العامة وانا احوّل الشكوى الى فرع المعلومات

بعد اثارة الزميل هادي الامين خلال حلقة "فوق الـ18" مع رابعة الزيات قضية الطفل القاصر رامي ضحية حسن سنجر المتهم في قضية عصابة التيكتوكرز ..القاضية غادة عون لـ "الجديد" : لتتقدم والدة رامي غداً بشكوى امام النيابة العامة وانا احوّل الشكوى الى فرع المعلومات ونطلب مندوبة الاحداث .