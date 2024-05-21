القاضية عون تستجيب لطلب هادي الامين حول قضية الطفل رامي ضحية حسن سنجر المتهم بملف عصابة التيكتوكرز

هادي الامين اثار خلال حلقة "فوق الـ18" مع رابعة الزيات قضية الطفل القاصر رامي ضحية حسن سنجر المتهم في قضية عصابة التيكتوكرز..