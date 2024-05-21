القاضية عون تستجيب لطلب هادي الامين حول قضية الطفل رامي ضحية حسن سنجر المتهم بملف عصابة التيكتوكرز
هادي الامين اثار خلال حلقة "فوق الـ18" مع رابعة الزيات قضية الطفل القاصر رامي ضحية حسن سنجر المتهم في قضية عصابة التيكتوكرز..
بعد اثارة الزميل هادي الامين خلال حلقة "فوق الـ18" مع رابعة الزيات قضية الطفل القاصر رامي ضحية حسن سنجر المتهم في قضية عصابة التيكتوكرز ..قالت القاضية غادة عون لـ "الجديد" : لتتقدم والدة رامي غداً بشكوى امام النيابة العامة وانا احوّل الشكوى الى فرع المعلومات ونطلب مندوبة الاحداث ويخابروني.