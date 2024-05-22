ماذا في اسرار الصحف؟

النهار

لم ترشح معلومات عن مضامين اللقاءات التي يجريها عدد من الأحزاب اللبنانية في العاصمة القطرية الدوحة، وما إذا كانت تصب في دفع الاستحقاق الرئاسي قدماً، وتروج لمرشح معين.

تستمر فضائح الدوائر العقارية ووضع اليد على أملاك عامة وتسجيلها كأملاك خاصة في غير منطقة وخصوصاً في الجنوب من دون أن تتحرك أي جهة قضائية أو أمنية للتثبت من الأمر ومحاسبة المزورين خوفاً من الجهة المسيطرة على الواقع هناك.

تجري مدارس خاصة حركة اتصالات ومشاورات في ما بينها للاتفاق على زيادة مقررة على الأقساط للسنة الدراسية المقبلة تكون متقاربة في حدود 25 إلى 30 في المئة، حتى لا تثير حركة اعتراض واسعة.

بعد حادثة إطلاق الرصاص على بيت الكتائب قبل يومين، اتخذ أكثر من مسؤول إجراءات احتياط معززة سواء في تنقلاته أو في محيط منزله وعمله خوفاً من تصاعد عمليات الاعتداء لتغيير معادلات قائمة كما كان يحصل سابقاً.

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الجمهورية

لفتت أوساط سياسية بأن اللجنة الخماسية لن تقبل بأن يسجّل عليها الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.

أفادت معلومات أن قبرص تحركت لدعم لبنان في ملف النازحين بعدما بلغ عدد طلبات اللجوء السوري اليها 10 آلاف طلب.

سئل مسؤول سياسي عن إحتمال التقارب مع تيار سياسي فقال: شرط التقارب هو الواقعية.

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اللواء

بقي وسيط أوروبي رئاسي على اتصال مع سفير بلاده في ما خص الخطوة الأولى للجنة الخماسية بعد البيان الأخير.

حرص قطب سياسي على إشراك سفيرة لبنانية في لقاء مع مسؤول رفيع في بلد يزوره..

كشف النقاب في مجلس خاص أن مصير أموال المودعين ما يزال موضع خلاف بين لبنان وصندوق النقد الدولي..

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نداء الوطن

يرجّح عقد جلسة لمجلس الوزراء في 28 أو 29 الجاري حيث سيكون ملف النزوح السوري بنداً أساسياً في نقاشاتها فيما علم أنّ الإجراءات التي يقوم بها الأمن العام ستستمرّ ولكن من دون ضجة أو إثارة إعلامية حيث يتمّ ترحيل كل المخالفين.

يتردّد في كواليس الكتل النيابية أنّه بدأ الإعداد لمشروع التمديد للمجلس النيابي الحالي متضمّناً جملة أسباب، بينها تزامن الانتخابات النيابية مع الانتخابات البلدية وعدم ملاءمة قانون الانتخابات بالإضافة إلى الظروف الأمنية والسياسية وحالة الشغور والأزمة الاقتصادية.

تنتشر ظاهرة الكفالات الوهمية الصادرة عن مصارف في أفريقيا والتي تقدَّم من مقاولين للإشتراك في مناقصات مموّلة من صناديق وجهات دولية.

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البناء

قال مسؤول أوكراني لرئيس دولة أوروبية إن شهر تموز المقبل سوف يكون حاسماً في مستقبل بلاده إذا بقي الهجوم الروسي الناري على وتيرته الحالية بعدما انخفضت قدرة الرد الأوكراني على النيران الروسية من واحد مقابل ثلاثة إلى واحد مقابل عشرة، وما لم تصل الأسلحة والذخائر المطلوبة قبل تموز سوف يكون الانخفاض إلى واحد مقابل مئة. وفي هذه الحالة ستقع الكارثة ويبدأ الجيش والجبهات الأماميّة بالانهيار، مشيراً الى أن الوعود بالاسلحة والذخائر الغربية لا تبدو بالحجم الذي يلبي حاجة أوكرانيا، بينما اللائحة التي حملها وزير الخارجية الأميركيّة تضمّ موازنة ضخمة لكن أغلب بنودها يندرج تحت عنوان ما ترغب المصانع الأميركيّة بتصديره لا ما تحتاجه أوكرانيا.

علّق خبير في شؤون إيران على الكلام الافتراضي عن خطر نشوب حرب بين إيران وأذربيجان وتركيا إذا تبين أن وراء حادثة مروحية الرئيس الإيراني دور للموساد أو المخابرات الأميركية استخدم الأراضي الأذرية بالقول: وهل إيران دولة ساذجة استراتيجياً لتفعل ما ترغب به “إسرائيل” ولماذا لا يقول هؤلاء المحللون الافتراضيون إن إيران إذا ثبت لديها العمل التخريبي، فهذه حجّتها الأخلاقية على العالم كله أن “إسرائيل” هذه المحميّة الأميركيّة، هي كائن خبيث في المنطقة سوف يبقى سبباً لارتكاب الجرائم ما لم يتم اقتلاعه وتنخرط بقوة هذا الحق الأخلاقي في الذهاب إلى حرب تفكيك كيان الاحتلال التي يخوضها محور المقاومة وتكون طرفاً مباشراً فيها بقوة الزخم الشعبيّ لمعاقبة المسؤول عن الاغتيال، إذا ثبتت الروايات الافتراضيّة، وبعدها في حساب المشاركين الصغار لكل حادث حديث.

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الأنباء

مظاهر جديدة قديمة عادت إلى الواجهة، ما ينذر بمخاطر تستدعي الإنتباه والحيطة.

إعادة تحريك ملف مالي نقدي بعد فترة من التجميد.

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الديار

كشف مصدر وزاري انه بات لزاما على الحكومة إيجاد حل سريع لمسألة تأمين الاعتمادات لشراء الطحين المدعوم، مع قرب انتهاء قرض البنك الدولي، خصوصا في حال عدم إقرار مساعدة المليار يورو، ما سيحتم حينها رفع الدعم بالكامل وارتفاع سعر ربطة الخبز.

عمد الموقوفين في ملف إطلاق النار في بلدة ببنين العكارية، خلال تشييع شهداء الجماعة الاسلامية خلال المواجهات في الجنوب، وخلال التحقيقات معهم في النيابة العامة العسكرية، الى إنكار افاداتهم أمام المحققين العسكريين متذرعين بأنها جاءت تحت الضغط والتعذيب.

ثلاثة ايام مرت على الاشكال المسلح الذي شهده مجمع “السمرلاند” دون ان يحرك اي من المعنيين ساكنا حيث لم تقدم الدولة على اي خطوة لمحاسبة المخربين.

كشفت مصادر سياسية أن مرجعية وطنية سمعت من مسؤول عربي رفيع كلاماً يناقض بالكامل ما سبق وسمعته من المسؤولين في عاصمة دولة أوروبية.