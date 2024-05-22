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محليات

"صدفة الحريق كشفت عن حمولة شاحنة البترون".. "الاخبار": مرفأ طرابلس "مشرّع" أمام استيراد الأسلحة؟

2024-05-22 | 01:06
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&quot;صدفة الحريق كشفت عن حمولة شاحنة البترون&quot;.. &quot;الاخبار&quot;: مرفأ طرابلس &quot;مشرّع&quot; أمام استيراد الأسلحة؟
"صدفة الحريق كشفت عن حمولة شاحنة البترون".. "الاخبار": مرفأ طرابلس "مشرّع" أمام استيراد الأسلحة؟

اشارت معلومات لصحيفة "الاخبار" الى ان شحنة الأسلحة التي صودرت أمس "تعود لتاجر سلاح فلسطيني عبر تاجر صديق له من منطقة طرابلس"، وإن الباخرة التي أتت الشاحنة على متنها من تركيا "تدور شبهات سابقة حول تهريبها بضائع وحتى مواد مخدّرة، ويملكها شخص من آل يوسف تربطه علاقات وطيدة بمسؤولين أمنيين يؤمّنون له الحماية".

وفيما أكّدت المصادر أن "السلاح المصادر هُرّب إلى لبنان للتجارة"، غير أن الكشف عن شحنات بشكل متكرر يحيل الى مشكلة أخرى كبيرة تتمثّل بالتفلّت الذي يشهده مرفأ طرابلس.

ولفتت المصادر إلى أن "نسبة استيراد البضائع عبر مرفأ طرابلس زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بذريعة انفجار مرفأ بيروت، بينما الحقيقة أن الدافع الأبرز لذلك هو التساهل والتسيّب اللذان يشهدهما هذا المرفأ، ويساهم فيهما عناصر الأجهزة الأمنية المعنيون بالكشف عمّا يدخل عبره، بعدما بات بالنسبة إليهم باباً للترزّق".

وأشارت المصادر إلى أن "صدفة الحريق وحدها كشفت عن حمولة شاحنة البترون، فيما عشرات الشاحنات تدخل عبر المرفأ يومياً، من دون التأكد مما في داخلها بسبب الفساد الأمني والإداري في المرفأ".

ونبّهت المصادر إلى أن "الخطورة تكمن في أن كميات كبيرة من السلاح تدخل إلى البلد من دون أن تُعرف وجهتها. والتأكيد أن استيرادها لأغراض تجارية، لا يعني عدم دخول أسلحة بهدف القيام بأعمال أمنية منظّمة أو تخريبية. وبالتالي فإن المعالجة، تبدأ من ضبط المعابر والمرافق التي يحصل عبرها التهريب".

"صدفة الحريق كشفت عن حمولة شاحنة البترون".. "الاخبار": مرفأ طرابلس "مشرّع" أمام استيراد الأسلحة؟

محليات

طرابلس

مرفأ

اسلحة

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