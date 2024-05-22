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محليات

"الجمهورية": "ليونة ومرونة"... جوجلة للمعطيات لتحريك المسار الرئاسيّ

2024-05-22 | 01:23
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&quot;الجمهورية&quot;: &quot;ليونة ومرونة&quot;... جوجلة للمعطيات لتحريك المسار الرئاسيّ
"الجمهورية": "ليونة ومرونة"... جوجلة للمعطيات لتحريك المسار الرئاسيّ

قالت مصادر واكبت اجتماع السفير المصري علاء موسى وتكتل الاعتدال الوطني امس لصحيفة "الجمهورية"، ان الاجتماع تخللته "جوجلة" للمعطيات المتوافرة لدى المجموعة الخماسية والتكتل لتحريك المسار الرئاسي.

واستوضح الوفد من السفير بعض النقاط التي وردت في بيان السفراء الخمسة بعد اجتماعهم الاخير في مقر السفارة الاميركية، خصوصاً لجهة تحديد البيان مهلة نهاية ايار لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وبحسب المعلومات، اوضح السفير موسى انّ تضمين البيان هذه الفقرة جاء بناءً على تمني إحدى الكتل الأساسية، لكنه لم يسمِّها. وأسهب موسى في شرح الاجواء الإقليمية الساخنة، مشيراً الى احتمال كبير لتوسيع الحرب في المنطقة نتيجة تمسّك رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي بتنفيذ وعوده بإعادة اللاجئين في شمال فلسطين الى مستوطناتهم القريبة من الحدود اللبنانية.

وكشف موسى عن قرب انعقاد قمة اميركية ـ فرنسية سيكون لبنان من ضمن مواضيع البحث خلالها، ما يُحتّم مسارعة القوى السياسية اللبنانية الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً وانّ الادارة الاميركية ستنشغل ابتداءً من حزيران المقبل بإنتخاباتها الرئاسية.

لكن السفير موسى لاحظ، وفق ما اشارت الصحيفة ،  وجود "ليونة ومرونة" لدى بعض الكتل النيابية، وتمنّى على تكتل «الاعتدال» معاودة اتصالاته بهذه الكتل لتحريك الجمود في الملف الرئاسي.

الى ذلك اضافت "الجمهورية" ان اعضاء التكتل لاحظوا انّ السفراء الخمسة يقومون بجولات فردية على بعض القوى اللبنانية "الصديقة" لتليين المواقف بحكم "المونة" عليها. وخلصوا الى انّ الرهان على ايجابيات ما زال قائماً قبل دخول المنطقة في محظور توسع الحرب وانصراف الدول المعنية الى الاهتمام بشؤونها الملحّة.

"الجمهورية": "ليونة ومرونة"... جوجلة للمعطيات لتحريك المسار الرئاسيّ

محليات

الانتخابات الرئاسية

اللجنة الخماسية

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