عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية لـ #الجديد: سنجتمع خلال اليومين المقبلين لوضع خطة عمل جديدة بشأن مبادرتنا حول الاستحقاق الرئاسي

مراسلة الجديد: المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم استأنف القرار الظني الصادر عن القاضي اسعد بيرم في ملف المعادلات ما قبل الجامعية وحوّل الملف إلى الهيئة الاتهامية