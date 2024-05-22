أخبار الجديد: بالفيديو - مذيع إسرائيلي إتصل بفندق لبناني.. فكان الجواب غير متوقع!

أقيم احتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، لمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير، ترأسه اللواء الركن حسان عوده رئيس الأركان ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره نواب رئيس الأركان وضباط أجهزة القيادة. وتلا رئيس الأركان أمر اليوم على العسكريين، واستعرض الوحدات المتمركزة في مبنى القيادة.