بالفيديو - مذيع إسرائيلي اتصل بفندق لبناني.. فكان الجواب غير متوقع!

ميقاتي: نحن أصرينا أن تكون المساعدة المقدمة للنازحين السوريين هي لتشجيعهم على العودة الى بلادهم وليس للبقاء في لبنان مؤكدين أن القسم الاكبر من سوريا قد بات آمنا للعودة