بالفيديو - مذيع إسرائيلي اتصل بفندق لبناني.. فكان الجواب غير متوقع!

مذيع إسرائيلي اتصل بفندق لبناني وطلب النزوح إليه.. فكان الجواب غير متوقع! pic.twitter.com/jxJKT9R4Xq
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 22, 2024
مذيع إسرائيلي اتصل بفندق لبناني وطلب النزوح إليه.. فكان الجواب غير متوقع! pic.twitter.com/jxJKT9R4Xq
الرئيس بري التقى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي، وقدم والوفد المرافق التعازي بإسم لبنان واللبنانيين للرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر والتقى على هامش التعازي أمير قطر ونظيره رئيس مجلس الشورى .
كتب رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، عبر "اكس":