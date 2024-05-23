الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

بري لـ"الجمهورية": دون الحوار سنبقى نراوح مكاننا

2024-05-23 | 01:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بري لـ&quot;الجمهورية&quot;: دون الحوار سنبقى نراوح مكاننا
بري لـ"الجمهورية": دون الحوار سنبقى نراوح مكاننا

أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد في حديث لصحيفة "الجمهورية" انّ الحوار الرئاسي او التشاور او اي مرادف لهما، يؤمّن التقاء الاطراف على الطاولة، هو المعبر الالزامي والوحيد لانتخاب رئيس الجمهورية.

 وقال بري: "دون هذا الحوار وضمن لا تزيد عن فترة اسبوع واحد، وقد نتفق في يوم او يومين، سنبقى نراوح مكاننا".

ورداً على سؤال قال بري: "لست انا من سيدعو الى الحوار، بل انّ الدعوات ستتولاها الامانة العامة لمجلس النواب. وفي حال انعقد الحوار فمن الطبيعي جداً أن أترأسه".

بري لـ"الجمهورية": دون الحوار سنبقى نراوح مكاننا

محليات

نبيه بري

الانتخابات الرئاسية

اللجنة الخماسية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الاخبار: الأمن العام يوقف ضابطين بعد فرار تاجر مخدرات
ماذا في اسرار الصحف؟

اقرأ ايضا في محليات

عيد المقاومة والتحرير.. إحتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع باليرزة
07:23

عيد المقاومة والتحرير.. إحتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع باليرزة

أقيم احتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، لمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير، ترأسه اللواء الركن حسان عوده رئيس الأركان ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره نواب رئيس الأركان وضباط أجهزة القيادة. وتلا رئيس الأركان أمر اليوم على العسكريين، واستعرض الوحدات المتمركزة في مبنى القيادة.

07:23

عيد المقاومة والتحرير.. إحتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع باليرزة

أقيم احتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، لمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير، ترأسه اللواء الركن حسان عوده رئيس الأركان ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره نواب رئيس الأركان وضباط أجهزة القيادة. وتلا رئيس الأركان أمر اليوم على العسكريين، واستعرض الوحدات المتمركزة في مبنى القيادة.

بالفيديو - الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء الجنوب
07:04

بالفيديو - الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء الجنوب



بالفيديو - الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء الجنوب

07:04

بالفيديو - الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء الجنوب



بالفيديو - الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء الجنوب

سامي الجميل يتحدث عن "مغامرة الحرب" ويهاجم حزب الله
06:45

سامي الجميل يتحدث عن "مغامرة الحرب" ويهاجم حزب الله

كتب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، النائب سامي الجميل، في منشور له عبر إكس:

06:45

سامي الجميل يتحدث عن "مغامرة الحرب" ويهاجم حزب الله

كتب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، النائب سامي الجميل، في منشور له عبر إكس:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024