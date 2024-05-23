بري لـ"الجمهورية": دون الحوار سنبقى نراوح مكاننا
أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد في حديث لصحيفة "الجمهورية" انّ الحوار الرئاسي او التشاور او اي مرادف لهما، يؤمّن التقاء الاطراف على الطاولة، هو المعبر الالزامي والوحيد لانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال بري: "دون هذا الحوار وضمن لا تزيد عن فترة اسبوع واحد، وقد نتفق في يوم او يومين، سنبقى نراوح مكاننا".
ورداً على سؤال قال بري: "لست انا من سيدعو الى الحوار، بل انّ الدعوات ستتولاها الامانة العامة لمجلس النواب. وفي حال انعقد الحوار فمن الطبيعي جداً أن أترأسه".