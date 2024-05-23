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محليات

أمطار متفرقة خلال الايام المقبلة!

2024-05-23 | 04:15
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أمطار متفرقة خلال الايام المقبلة!
أمطار متفرقة خلال الايام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا يتحول خلال النهار الى غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تبقى الرياح ناشطة لتصل أحيانا سرعتها الى 65 كلم/س مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة بدءا من بعد الظهر شمالا.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتحول بدءا من بعد ظهر الجمعة الى متقلب تحت تأثير منخفض جوي محدود الفعالية، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز حاليا فوق الجزر اليونانية، يؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية وأمطار متفرقة ورياح ناشطة تصل أحيانا  سرعتها لحدود ال 65كلم/س، مع احتمال تشكل خلايا رعدية في المناطق الشمالية، على ان يستمر تأثيره حتى مساء السبت حيث يستقر تدريجيا مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع بدءا من يوم الاحد. 

ملاحظة: معدل درجات الحرارة  لشهر أيار في بيروت بين 18 و 27، في طرابلس بين  17 و 26، وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

تحذيرات لرواد البحر من ارتفاع موج البحر ما بين متر و نصف الى مترين ونصف خلال الفترة الممتدة من الجمعة 24 الحالي و حتى يوم السبت 25 منه، وامكانية تكون تيارات مائية خصوصا على الشواطئ الرملية.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، تنشط الرياح فتصل أحيانا الى ٦٥كلم/س في المناطق الشمالية.

الجمعة: غائم جزئيا يتحول خلال النهار الى غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تبقى الرياح ناشطة لتصل أحيانا سرعتها الى 65 كلم/س مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة بدءا من بعد الظهر شمالا.

السبت: غائم اجمالا الى غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة مع احتمال نشوء خلايا رعدية شمال البلاد وتبقى الرياح ناشطة. يتحسن الطقس تدريجيا و يعود الى الاستقرار اعتبارا من المساء.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة، بخاصة في الداخل وفوق الجبال.
أمطار متفرقة خلال الايام المقبلة!

محليات

الطقس

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