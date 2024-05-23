الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

قوى الأمن تنفي خبر انتهاء تطبيق الحملة الأمنية في الضاحية

2024-05-23 | 11:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قوى الأمن تنفي خبر انتهاء تطبيق الحملة الأمنية في الضاحية
قوى الأمن تنفي خبر انتهاء تطبيق الحملة الأمنية في الضاحية

صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة مــا يلــي البلاغ التالي:

تتداول بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا حول انتهاء تطبيق الحملة الأمنية في منطقة الضاحية، ولاسيما التوقف عن حجز السيارات والدراجات الآلية المخالفة، مرفقًا بصورة لإحدى الشخصيات الحزبية مع ضباط في سرية الضاحية.

تنفي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي خبر وقف الحملة في الضاحية جملة وتفصيلاً، وان قطعاتها تستقبل جميع المواطنين، ويهمها أن توضح ما يلي:

إن الحملة الأمنية التي باشرت قوى الأمن الداخلي بتطبيقها بشكلها الحالي، كان من المقرر ان تنتهي بتاريخ الغد 24-5-2024، إلا أنها بعد أن أثبتت فعاليتها ولاسيما انخفاض نسبة الجرائم، سيتم تمديدها لعدة أيام أخرى في بيروت الكبرى بما فيها منطقة الضاحية.

إن قوى الأمن ستعمد فيما بعد إلى إجراء حملات مختلفة بصورة متقطعة وفُجائية –بخلاف هذه الخطة التي أُعلن عنها مسبقًا-، وذلك بغية ملاحقة مرتكبي الجرائم والمطلوبين للقضاء، وضبط المخالفات الشائعة.

قوى الأمن تنفي خبر انتهاء تطبيق الحملة الأمنية في الضاحية

محليات

قوى الامن

الضاحية

حملة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفردجال - النبطية
"الرياضي" في ضيافة البخاري بعد فوزهم ببطولة لبنان

اقرأ ايضا في محليات

"لبنان القوي" طالب بعقد جلسة تشريعية لاقرار اقتراحات التكتل
16:11

"لبنان القوي" طالب بعقد جلسة تشريعية لاقرار اقتراحات التكتل

وجه تكتل "لبنان القوي" كتابا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالبا منه "الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية مخصصة لاقرار اقتراحات القوانين التي تقدم بها التكتل وعددها ستة والمتعلقة بالنزوح السوري، ومن ضمنها الإقتراح المتعلق بتمكين البلديات إدارياً ومادياً لمواجهة المخالفات المُرتَكبة من السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية في نطاقها البلدي" بحسب بيان للتكتل.

16:11

"لبنان القوي" طالب بعقد جلسة تشريعية لاقرار اقتراحات التكتل

وجه تكتل "لبنان القوي" كتابا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالبا منه "الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية مخصصة لاقرار اقتراحات القوانين التي تقدم بها التكتل وعددها ستة والمتعلقة بالنزوح السوري، ومن ضمنها الإقتراح المتعلق بتمكين البلديات إدارياً ومادياً لمواجهة المخالفات المُرتَكبة من السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية في نطاقها البلدي" بحسب بيان للتكتل.

الحزب يشن هجوماً جوياً على مقر قيادة اللواء ‏‏769 في ثكنة كريات شمونة
12:52

الحزب يشن هجوماً جوياً على مقر قيادة اللواء ‏‏769 في ثكنة كريات شمونة

صدر عن المقاومة الاسلامية البان التالي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في كفردجال وإصابة الأطفال وترويعهم، شنَّت المقاومة ‏الإسلامية يوم الخميس 23-05-2024 هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على مقر قيادة اللواء ‏‏769 في ثكنة كريات شمونة، حيث استهدفت مكاتب ضباطها ومبنى سرية الاتصالات فيها وأصابت ‏أهدافها بدقة".‏

12:52

الحزب يشن هجوماً جوياً على مقر قيادة اللواء ‏‏769 في ثكنة كريات شمونة

صدر عن المقاومة الاسلامية البان التالي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في كفردجال وإصابة الأطفال وترويعهم، شنَّت المقاومة ‏الإسلامية يوم الخميس 23-05-2024 هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على مقر قيادة اللواء ‏‏769 في ثكنة كريات شمونة، حيث استهدفت مكاتب ضباطها ومبنى سرية الاتصالات فيها وأصابت ‏أهدافها بدقة".‏

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024