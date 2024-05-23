رئيس مجلس الوزراء في صدد الدعوة لجسلة... ماذا في جدول أعمالها؟

وجه تكتل "لبنان القوي" كتابا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالبا منه "الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية مخصصة لاقرار اقتراحات القوانين التي تقدم بها التكتل وعددها ستة والمتعلقة بالنزوح السوري، ومن ضمنها الإقتراح المتعلق بتمكين البلديات إدارياً ومادياً لمواجهة المخالفات المُرتَكبة من السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية في نطاقها البلدي" بحسب بيان للتكتل.
صدر عن المقاومة الاسلامية البان التالي: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في كفردجال وإصابة الأطفال وترويعهم، شنَّت المقاومة الإسلامية يوم الخميس 23-05-2024 هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة، حيث استهدفت مكاتب ضباطها ومبنى سرية الاتصالات فيها وأصابت أهدافها بدقة".