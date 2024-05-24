"التركيز الدولي على هدنة طويلة الأمد".. ماذا في أسرار الصحف؟

"التركيز الدولي على هدنة طويلة الأمد".. ماذا في أسرار الصحف؟





النهار



تتوالى الشكاوى من أداء إدارة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية وتعرض حقوق المتقاعدين منهم لانتهاكات، ما سيدفع إلى رفع القضية إلى وزير التربية والتعليم العالي والمطالبة بإجراء التحقيقات اللازمة وتحديد مسؤولية التفاوت في دفع المبالغ المرصودة للصندوق كمساعدة اجتماعية للمنتسبين إليه من دون التمييز بين المتقاعدين والذين هم في الخدمة.

صناعي معروف يطمح إلى مقعد وزاري يسدد شهرياً خمسة آلاف دولار لمستشار سياسي وإعلامي لرئيس تيار سياسي بطلب من الأخير.

ينقل عن ناشط سياسي أن مرجعاً حكومياً يبدي انزعاجه من تحرك الأول ولقائه سفير دولة خليجية بارزة باستمرار ويظهر تخوفه من أن يشكل بديلا له في موقعه.

يُنقل أن رئيس أحد النوادي الجبلية ونجل وزير سابق، يتحرك رياضياً واجتماعياً ويركز في لقاءاته على الشباب المسيحي في المنطقة، لبناء علاقات وطيدة على كل المستويات وتطويرها في منطقة الجبل وسواها.



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الجمهورية



كشف ديبلوماسي غربي أن التركيز الدولي هو على هدنة طويلة الأمد في غزة باعتبار أن خيار السلام ما زال مستبعداً.

توقّفت أوساط سياسية أمام تركيز القادة العرب على عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية والذي يشكل إنعقاده مدخلاً لحل أزمة الشرق الاوسط.

تمنّى نائب متابع للإستحقاق الرئاسي على اللجنة الخماسية إقناع تيار بارز بتسهيل المبادرة الرئاسية وقال له: بدنا العوني لا العونِة من العرب فقط



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اللواء



أقفلت دول عربية في بلاد المغرب باب البحث بملفات الطاقة، قبل تسوية أحد مخلفات الاشتباك القضائي مع إحدى أكبر شركاتها.

قضت أولى التسويات بين رئيس تيار لديه طموح في السيطرة ونائب مخضرم، بتجميد الاجراءات والابتعاد عن النقاط الخلافية في الاعلام.

يخشى خبراء نفطيون من تجاوز سعر برميل النفط الـ100 دولار، ما لم تتوقف حرب غزة قبل حلول الصيف!



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نداء الوطن



يتردد أنّ أبرز التعديلات التي أدرجها «التيار الوطني الحر» على نظامه الداخلي تتصل بآلية الانتخابات الداخلية التي تحدد مرشحي التيار للانتخابات النيابية، حيث تمّ اللجوء من جديد إلى استطلاعات الرأي لاختيار الترشيحات بدلاً من الانتخابات التمهيدية الداخلية، بالتوازي مع تشكيل لجنة لدرس الترشيحات على أنّ يعود لرئيس التيار البتّ بتلك الترشيحات.

سيتوجّه وفد قواتيّ رفيع المستوى إلى قطر خلال الأيام المقبلة بناءً على دعوة رسميّة.

لوحظ أنّ رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية وصف، السيد علي الخامنئي، أمام الإعلاميين، بـ»القائد» بعد تأديته واجب العزاء في السفارة الإيرانية.



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البناء



قال ضابط كبير سابق في جيش الاحتلال على إحدى قنوات التلفزيون إن الجيش بدأ معركة التحقيقات بسبب التقصير الذي أدّى إلى ما يُسمّى الآن بالكارثة الوجودية. وقال إن إعلان الجيش رسمياً أنه أرسل تحذيراً لبنيامين نتنياهو، لكنه طلب تجاهل هذا التحذير، لأن لديه ضمانات بعد قيام حماس بأيّ عمل هجومي هو خطوة موثقة ونفي نتنياهو سوف يدفع بالجيش لإظهار وثائقه. وهذا يعني بداية التحقيق ولم يستبعد أن يكون كلام زعيم المعارضة يائير لبيد عن دعوة نتنياهو للاطمئنان إلى الوضع في غزة يصبُّ في الاتجاه ذاته. وهو الاعتقاد أن الحاجة ماسّة لبدء التحقيق في تقصير 7 أكتوبر كمدخل لتنحية نتنياهو.

قال سفير دولة أوروبية في بيروت إن خطابات قائد حركة أنصار الله باتت موضع متابعة واهتمام في العواصم الغربية، مشيراً إلى تزامن الكلام الأميركي عن مقدّرات أنصار الله ببلوغ البحر المتوسط والإشارة إلى الخشية من فعالية هجماتهم في المتوسط مع الكلام الذي قاله السيد عبدالملك الحوثي عن تنفيذ أول هجوم على هدف بحريّ في البحر المتوسط وإشارته إلى التعاون الوثيق الذي بدأ مع المقاومة العراقية لتنسيق الهجمات. وقال إن التوقعات تقول بالتنسيق في مجالي البحر المتوسط واستهداف (إيلات) أم الرشراش.



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