جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء.. وهذا جدول أعمالها

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم، أنّه من المقرر أن تعقد الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الـ10.30 من قبل ظهر يوم الثلثاء 28/5/2024 في السراي الكبير، لبحث سلسلة من المواضيع.