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محليات

أطلقوا النار على محل مجوهرات وقاموا بإحراقه.. وشعبة المعلومات بالمرصاد

2024-05-24 | 03:08
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أطلقوا النار على محل مجوهرات وقاموا بإحراقه.. وشعبة المعلومات بالمرصاد
أطلقوا النار على محل مجوهرات وقاموا بإحراقه.. وشعبة المعلومات بالمرصاد

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"بتاريخ 23-04-2024 وفي محلة زوق مكايل، أقدم مجهولون على إطلاق النار من مسدس حربي على واجهة محل للمجوهرات، وعملوا على إحراقه وفرّوا إلى جهة مجهولة، وتم ضبط /8/ مظارف عائدة لمسدس حربي في المحلة.
على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المتورّطين بها وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنه بتاريخ 22-04-2024 إدعى وكيل محل المجوهرات المذكور ضد عدة أشخاص بجرم التهجّم على المحل وإخراج من بداخله، واستبدال الأقفال ورمي البنزين في أرض المحل محاولين إحراقه، وذلك بسبب خلافات مادية.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هوية جميع المتورّطين بالعملية المذكورة ومن بينهم المدعو:
ع. م. (من مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني)
بتاريخ 01-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة الكسليك. وبتفتيشه، ضبطت بحوزته مسدّس حربي مع ممشط و/15/ طلقة صالحة للاستعمال، ومبلغ مالي.
أودع مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين".
أطلقوا النار على محل مجوهرات وقاموا بإحراقه.. وشعبة المعلومات بالمرصاد

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

شعبة المعلومات

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