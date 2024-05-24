ميقاتي: السؤال الأهم لماذا الإصرار على السلبية والتهديم ووضع العراقيل أمام الحكومة التي تجهد للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها في إنتظار أن يكتمل عقد المؤسسات؟

ميقاتي من مجلس النواب: قلت مراراً إن موضوع النزوح السوري الى لبنان هو من المواضيع التي يجمع اللبنانيون عليها برؤية واحدة في سبيل انقاذ ديموغرافية لبنان والحفاظ على كيانه