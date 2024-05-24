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ميقاتي: من طرابلس بالذات أكرر أن لا مكان لليأس في نفوسنا ونحن عازمون على العمل بعزم وإرادة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان
2024-05-24 | 03:53
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ميقاتي: من طرابلس بالذات أكرر أن لا مكان لليأس في نفوسنا ونحن عازمون على العمل بعزم وإرادة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان
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ميقاتي: من طرابلس بالذات أكرر أن لا مكان لليأس في نفوسنا ونحن عازمون على العمل بعزم وإرادة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان
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ميقاتي: أنوّه بما قام به وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الذي نقل إقامته من بيروت إلى طرابلس لمتابعة كل النشاطات والإجراءات المتعلقة بهذه الفعالية والذي لم يوفر جهداً في سبيل إنجاحها
ميقاتي: السؤال الأهم لماذا الإصرار على السلبية والتهديم ووضع العراقيل أمام الحكومة التي تجهد للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها في إنتظار أن يكتمل عقد المؤسسات؟
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