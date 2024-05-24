"انتظار خاسر لـ لبنان".. باسيل: سواء ربح حزب الله أو خسر أنا لن أبدل موقفي

وأكد أن كل انتظار قاتِلٌ في ملف الرئاسة قاتل، مشيراً إلى أن "التيار" يسعى لإقناع الآخَرين بالتوافق على اسم للرئاسة أو الذهاب الى الدورات المتتالية، وإلى أن التوافق هو المستحَبّ والمفضَّل لأنه يؤمن النجاح انطلاقاً من التنافس يوصل رئيساً ولكنه لا يوفّر ظروف نجاحه".

وأشار باسيل في مقابلة مع صحيفة "الراي" الكويتية الى أن "ما يَجْري في المنطقة كبيرٌ ولكنه ليس محسوماً، ولذلك هناك حروب"، مؤكدا أنه "يجب عدم إغفال أن حربَ غزة اكتسبت بُعداً استثنائياً بحيث أنها باتت عاملاً أساسياً في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مع ما للولايات المتحدة من حجم دولي كبير ومعروف"، ومن هنا، أعتبر أننا "لسنا في زمن تسويات كبرى، بل في زمن صراعات كبرى تتبلور اتجاهاتها بعد انتهاء السباق إلى البيت الأبيض".

واضاف: "نحن في قلبِ صراعٍ كبير، بحجم وجود إسرائيل أو عدمه ودورها في المنطقة الذي اختلف بطبيعة الحال، ناهيك عن أن إيران، اللاعب الأساسي في الإقليم تعيد ترسيم خطوط أين لديها قدرات على التأثير وأين لا". ولفت الى أن "المشكلة الكبيرة في ظل كل هذه الصراعات والتحولات أن لبنان متروك بلا رئيس للجمهورية، في حين أن المطلوب أن يكون لديه رئيس كي يلملم وضعه الداخلي ولتعزيز المناعة الوطنية أمام ما يحصل وقد يحصل، والأهمّ أن يكون صاحب رأي وجالساً على الطاولة، لا أن يكون أحد آخر يتحدّث باسمه، فهذا أمر لا يمكن أن نقبل به، وخصوصاً أنَّ الدستور يحصر هذا الأمر برئيس الجمهورية، وتالياً أقلّ الواجب بإزاء هذا المشهد الكبير أن ينتخب اللبنانيون رئيساً".

باسيل إعتبر أن "المفارقة أن لبنان يواجه تحدياً مزدوجاً، الفراغ الرئاسي والحرب التي صار جزءاً منها، وثمة تهديدات إسرائيلية بصيف ساخن، فهل تخشى أن يهرب الإسرائيلي إلى الأمام وإلى حرب أوسع؟"، مشيراً إلى أنه "بمعزل عن الموضوع الإسرائيلي، فإن صيف لبنان ساخن أصلاً، وملف النازحين، وودائع اللبنانيين وحقوقهم والأزمة الاقتصادية الكبيرة، كلها عناصر لصيف ساخن، فكيف إذا أضيف إليها العامل الإسرائيلي، وتالياً من الطبيعي أن تزيد المخاوف".

وحول موقف التيار الذي يرفض ما حصل من مبادرة إلى فتْح جبهة الجنوب، واذا ما كان يحتاج الامر الى نقد ذاتي لطرفٍ غطّى كل مسار انفلاش "حزب الله" وذهابه إلى سورية والعراق واليمن، والآن هناك اعتقاد أن دور الحزب a la carte وأن بإمكانكم أن ترسموا أنتم له حدود تدخله هنا وهناك؟، أكد باسيل أنه "لا يوافق على هذا التوصيف. وقال: لا حاجة لنقد ذاتي. فهذه المرة نتحدّث عن حرب تحصل على أرض لبنان. وفي اليمن، لم يأت اليمنيون ليخوضوا حربهم من عندنا، علماً أننا لم نغطّ هذا الأمر، ومن على منبر وزارة الخارجية، حين كنتُ وزيراً للخارجية ورئيساً للتيار الوطني الحر، قلتُ إننا ضدّ تَعاطي لبنانيين في شؤون دول أخرى. ولطالما كنا مع تحييد لبنان عن مشاكل المنطقة، وهذا المصطلح كنا مَن أطلقه وسِرنا فيه".

وأكد أنه "في ما خص موضوع سوريا، فـ«داعش» كان احتلّ أراضٍ عندنا، وتالياً هذا موضوع يعنينا، كما يعنينا هل كان سيَحكم سورية أم لا. وكل اللبنانيين حينها أَجْمَعوا على أن ندافع عن أرضنا. أما اليوم فنحن نتحدث عن أمر مختلف وعن حرب وقعت في فلسطين، في غزة، وقرر "حزب الله" تحت عنوان "وحدة الساحات" أن تكون الساحةُ اللبنانية جزءاً من هذه الحرب التي فَتَحَتْها "حماس"، ومع ذلك إذا كان الأمر سيعود بمردودٍ للبنان، فأنا معه.

وأوضح: "طبيعي أن أكون مع المقاومة ضد إسرائيل. وفي النهاية الثمن الأكبر يدفعه حزب الله ومقاوموه، وإذا أدى هذا الأمر الى تحرير مزارع شبعا، هل يمكن أن أكون ضدّ؟ ولا مشكلة لديّ في أن يتّضح في النهاية أنني كنت مخطئاً في موقفي، وأن تحصل تسوية نستعيد بموجبها كل حقوقنا، ولكن واقع الأمر اليوم أن التسويات الممكنة واضحة: القرار 1701 وهو موجود، فهل أقوم بحرب لتنفيذه؟ وأن يقال لي، سيصدر قرار دولي آخر يقول بتحرير مزارع شبعا وعودة اللاجئين الفلسطينيين، أقول عندها «بتحرز». ولكن المطروح اليوم قائمٌ (1701) وهل أخوض حرباً لأعود إليه؟ وإذا (كانت) إسرائيل شنّتْ علينا الحرب وحافظتُ عليه أكون انتصرتُ، أما إذا كنتُ أنا دخلتُ الحرب لأعود إلى ما كنتُ عليه في 2006 لا أكون انتصرت".

وشدد باسيل على أن "البعض يطرحون أنه لو يعطينا حزب الله ما نريده في رئاسة الجمهورية والحكومة، لكان موقفنا من جبهة الجنوب مغايراً. ولهؤلاء أقول إن الأمور معكوسة".

وأضاف: فهذان موضوعان منفصلان تماماً عن بعضهما البعض. والربط الخاطئ الذي يحصل هو ربط جبهة الجنوب بغزة، والربط الخاطئ أكثر هو ربط الرئاسة في لبنان بحرب غزة التي لا نعرف متى تنتهي. وفي رأينا أن لا "حزب الله" ولا أحد في لبنان يمكنه أن يعيش من دون غطاء داخلي"، لافتا الى أنه "يمكن أن تكون له قوته الذاتية التي تعطيه شرعيته وتمثيله، وهذا أمر يتمتع به حزب الله، ولكن لا أحد في لبنان يمكنه أن يعيش في عزلة. وجّرب ذلك بعض المسيحيين ورأينا ما حلّ بهم، والآن إذا جرّب الأمر أحدٌ آخَر فسيصل الى النتيجةِ نفسِها. وفي بلدٍ مثل لبنان الغطاءُ لبعضنا البعض هو حاجةٌ، نظراً إلى تَنَوُّعه وطبيعة تشكيله. ويخطئ مَن يعتقد أنه لم يَعُدْ في حاجةٍ إلى غطاء، لأنه لا يَحتمل في مواجهةِ الخارج أن يكون معزولاً داخلياً، كما أنه لن يكون في مقدوره أن يحقّق شيئاً في الداخل لوحده. ومن هنا إذا انتصر على العالم كله فيما المعادلات الداخلية هي وفق المرسوم حالياً في مجلس النواب، فماذا يمكنه أن يغيّر فيها".

وتابع: "ومن هنا أعتبر أن انتظارَ نتائج حرب غزة هو انتظارٌ خاسِر للبنان لأننا نخسر وقتاً من دون مردود إيجابي. وسواء ربح حزب الله أو خسر في الحرب، فأنا لن أبدّل موقفي في ما خص رئاسة الجمهورية، كما أنني سأبقى متمسكاً بأن أعيش معه. وأنا لا أريده أن يخسر، وإذا ربح فسأعاند أكثر لأن لبنان في النهاية يتعيّن أن يعيش في بُعده الداخلي وليس الخارجي فقط. وإذا خسر الحزب فسأعيش معه وسنتشارك الأرض والمآسي والانجازات التي سنقوم بها. وفي رأيي أن من الأخطاء الكبرى في لبنان ربْط الأمور ببعضها البعض. ويمكن أن نختلف حول الجبهة مع الخارج وأن نسيّر في الوقت نفسه ملف الرئاسة لأننا في حاجة الى رئيس للدولة، وهذا لا علاقة به بحرب غزة".

وفي الشأن الرئاسي، اعتبر باسيل أن "الشرعية التمثيلية يعطيها الناس لا المرجعية. المرجعية تعطي الاعتبار، وثمة فارق بين الشرعية الشعبية التمثيلية والاعتبار السياسي. لا ورقة يمكن أن تجعل من أي شخص مرشحاً، ولا أي تسمية كذلك. المرشح ينبغي أن يتوافر فيه واحد من أمرين: إما قوته الذاتية الذي تفرضه مرشحاً كما كان الحال مع العماد ميشال عون وإما ان يحظى بتأييد من القوى التي تتمتع بالشرعية التمثيلية".

واعرب عن اعتقاده أن "المشكلة لدى الثنائي انه لم يدرك أنه لا يمكنه ان يفرض على مكوّنٍ كالمكوّن المسيحي مرشحاً لا يتمتع بالقوة الذاتية ولا بالشرعية التمثيلية".

وأوضح: "حتى أن المرشح المعني لا يسعى إلى امتلاك واحدة من هاتين الخاصتين. وأنا أتحدث هنا بكل صدق سعياً إلى إيجاد حل، وتالياً أسأل الثنائي كيف يمكن ان ينجح مرشحك في عهدٍ يستمر ست سنوات من دون ان تكون لديه لا القوة الذاتية ولا قوة الدعم؟ وكيف إذا كان المرشح المعني وقبل الانتخابات غير مستعدّ أن يتكلم مع أحد فكيف الأمر بعد الانتخابات. وطرحنا ان نجلس معاً في بكركي ولم يقبل، وطُرحت وثيقة من بكركي ولم يشارك. نحن لا نفتئت عليه لا في حيثيته واعتباره ومكانته واحترامه، لكن هذا شيء والشرعية التمثيلية شيء آخر".

وردا على سؤال حول من المرشحين الجديين للرئاسة قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي يستمد شرعيته لا سيما المسيحية من كونه على رأس المؤسسة العسكرية، التي استند العماد ميشال عون نفسه كما الجنرال فؤاد شهاب وغيره من جنرالات انتُخبوا رؤساء، إلى شرعية هذه المؤسسة. فلماذا ترفضون وصوله إلى القصر"، لفت باسيل الى أن "الرئيس ميشال عون كسب شرعيته الشعبية لاحقاً، وفي إمكان العماد جوزف عون أن يفعل الشيء عينه، يغادر الجيش ويعمل على كسب شرعية شعبية ويصبح من حقه الترشح وربما ندعمه ساعتئذٍ. وقال:"عند انتخاب العماد ميشال سليمان كان الأمر يحظى بإجماع بغض النظر عن رأينا فيه. وموقفنا مبدئي إذ ينبغي احترام الدستور والحفاظ على مؤسسة الجيش، ولا يمكن في كل مرة أن نكسر الدستور ولا أن نقول كل قائد جيش جرى تعيينه هو مشروع سياسي... ومن حرصنا على الجيش نريد حمايته وإبعاده عن السياسة وعدم جعله منصة رئاسية. فكيف يمكن أن نحمي وحدته وفعاليته ونبعده عن الأذى السياسي حين يجري التسليم بأن كل قائد جيش هو مشروع رئيس"؟

وردا على سؤال حول اذا كان قدم ترشيحه، أكد "بالتأكيد لكن نحن اعتبرنا ان البلاد تمر في ظرف أكثر من استثنائي، انهيار كامل للاقتصاد. سرقة كل أموال الناس، حرب ونزوح و... و.... قلنا لأن الرئاسة أولوية مطلقة لمعاودة النهوض بالبلاد تنازْلنا، وإلا لَما كنا تخلينا عن حق أعطاه الناس لنا".

باسيل شدد على أن "دور المسيحيين غير مرتبط بعددهم. وإذا أردنا الحفاظ على لبنان وعلى صيغته الفريدة، يجب الحفاظ على المسيحيين بدورهم الكامل مهما كان عددهم لأن في ذلك قيمة لبنان، وما من أحد يغلب أحداً، وما من أحد يغلب أحد بتغييبه. وقال: هذا الشيء يعني الكل، وسبق ان طال الشيعة، ثم طال المسيحيين والآن يطول السنة. وهذا لا يجوز في لبنان، والجميع يدفع ثمنه. لذا من غير الوارد ان أكون قلت ذلك (19.5) أو ورد في تفكيري. لكن هذا يعيدنا إلى المشكلة الأساسية، فالبعض يعتقد أن اتيان المسيحيين برئيس قوي أمر لا يناسبه، لأنه أخذ من حصتهم ووزّعها على أفرقاء آخَرين، ويريدون استعادتها، وتالياً فإن ما يناسب هذا البعض هو رئيس ضعيف... والسؤال كيف تريد جمهورية قوية برئيس ضعيف".

وحول دعم التيار للمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري كمرشح رئاسي، أكَّد باسيل أن "لا مرشح رسمياً لدينا إلا ونعلن عنه. لدينا موقف واضح من بعض المرشحين الذين نقول عنهم لا، ولدينا موقف واضح من المرشح الذي دعمْناه وقلنا نعم له رغم ان كثيرين شككوا"، مشيراً الى أن "دعمنا لترشيح جهاد أزعور قائم وما زلنا عند رأينا بأنه الأصلح للمرحلة المقبلة، وثمة مرشحون ليس لدينا موقف مسبق حيالهم ولسان حالنا ان الأمر قابل للدرس، وعندما تصبح الأمور جدية نعلن موقفنا".

واشار باسيل الى أن "الخيط الرفيع في العلاقة مع "حزب الله" لا يعني بالضرورة انه هش أو سهل الانقطاع، وما يحدد "رِفْع الخيط" هو حجم ما بقي من التفاهم. فعندما يتعلّق الأمر بالتفاهم حول حماية لبنان يكون الخيط قوياً جداً وهذا أمر قائم. ويمكن على أمور أخرى أن يكون هشاً وندفع ثمنه في بناء الدولة والشراكة وغيرها"، مضيفا: "أما مع الرئيس بري فما من يوم كان سعْينا للخلاف معه بل كان الخلاف هو حول الأمور المعروفة. وفي الوقت عيْنه نحن ندرك انه إذا أردنا العمل في البرلمان وأن ننجز قوانين إصلاح وننتخب رئيساً فيجب أن نسعى إلى التفاهم معه. وهذا عَمِلْنا من أجله دائماً، والرئيس بري إيجابيّ ونحن نلاقيه بالإيجابية عينها. وعندما أنجزنا التفاهم مع "حزب الله" صُوّرنا على اننا على تَعارُض مع السنّة في لبنان وهذا غير صحيح. وهل يعقل ان نضع أنفسنا اليوم في تَعارُض مع المكوّن الشيعي؟ نريد أن نكون على تفاهم مع الجميع ضمن مفهوم بناء الدولة والشراكة. وهذا ما يحكم تقاربنا وابتعادنا مع هذا أو ذاك".

وفي ملف النزوح السوري، لفت باسيل الى أن "مقاربته قانونية وترتكز على القانون اللبناني والقانون الدولي اللذين لا يتعارضان في هذا الشأن. ومعلوم أن لدينا سوريين موجودين على الأراضي اللبنانية بطريقةٍ غير شرعية، لأن نزوحَهم اقتصادي ولم يعد أمنياً، وحتى لو كان أمنياً فإن سورية باتت كلها تقريباً مناطق آمنة ويمكن للسورييين العودة إليها. وكل مَن لا يملك إجازةَ عملٍ أو إفادة سكن، أو حالة قانونية تَثبت أن هناك استحالة لعودتها لأسباب سياسية أو أمنية، يجب أن يستوفي هذه الشروط، وساعتها يجب أن يبقى لأن السوري شعب شقيق ويساعدنا في اقتصادنا وممنوع التعدي على كرامته"، لافتا الى أن "الموضوع يجب أن يراعي القانون والكرامة الانسانية، ويجب عدم التعرض لكرامة السوريين، تماماً كما ينبغي ألا ينتهكوا قوانين لبنان. ومن الواضح أن هذه المقاربة لا تعالج موقف الدول الخارجية التي إما قسم منها يموّل بقاءهم في لبنان، وإما في ما خص سورية فهي غير قادرة على تمويل إعادتهم إما مباشرة أو عبر إيجاد فرص عمل في الداخل. وتالياً نحن أمام استعمال للمال الدولي لإبقاء النازحين في لبنان".

وردا على سؤال حول لماذا لا يُفتح البحر لهم كما قال السيد نصرالله؟، أضاف: "لم أكن مرة مع الترحيل، وأنا أريد لهم أن يعودوا الى سورية لا أن يصبح السوريون شعباً مهجراً. وتالياً لستُ مع فتح البحر لهم، ولكن في الوقت نفسه لستُ مع أن أقوم في البحر بأكثر مما أقوم به في البرّ. وما يحصل في ملف النازحين هو لمصالح سياسية صارت معروفة، أي هكذا يريد المجتمع الدولي، فنقوم بما يريده أمنياً، ونقفل البحر ونفتح البر لدخولهم. وإذا أردتَ إقفال البحر، فليُقفل البر أيضاً".