تفاصيل قضية التحرش في إحدى مدارس كفرشيما مع مراسلة الجديد

ميقاتي: أنوّه بما قام به وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الذي نقل إقامته من بيروت إلى طرابلس لمتابعة كل النشاطات والإجراءات المتعلقة بهذه الفعالية والذي لم يوفر جهداً في سبيل إنجاحها