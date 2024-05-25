حسن عز الدين: نحن الأقوى بكل ما نملك من امكانات

كلام عز الدين جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيد السعيد على طريق القدس قاسم عفيف سقلاوي، في حسينية بلدة ديرقانون رأس العين، في حضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

وشدد على أننا "نحن الأقوى مع كل ما نملك من إمكانات، لأن المقاومة سواء في لبنان أو في فلسطين هي التي تفرض إرادتها على العدو الإسرائيلي بعد ثمانية أشهر، وتفرض سيطرتها على ميدان وساحة القتال، بينما العدو يتفوّق علينا بالقتل للبشر والتدمير والإبادة والإجرام".

وختم عز الدين: "لا بد لهذا العدو في نهاية المطاف من أن يتجرع كأس الهزيمة والخسارة إذا ما أراد أن يعيد أسراه، الذين بدأت الأجهزة الأمنية والعسكرية تطلب وتُلح على عودة المفاوضات لأجل الحصول عليهم، وهذا لن يطول بإذن الله، لأننا نحن الأقوى بإرادتنا وشعبنا وأهلنا، ولأن غزة وأهلها سطروا أسطورة من الصمود والثبات والمواجهة، وكسروا إرادة الإسرائيلي في تهجيرهم من غزة".