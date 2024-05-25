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محليات

قوى الامن: مروّج مخدّرات بحوزته كميّة من الكوكايين في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

2024-05-25 | 10:35
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قوى الامن: مروّج مخدّرات بحوزته كميّة من الكوكايين في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
قوى الامن: مروّج مخدّرات بحوزته كميّة من الكوكايين في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

أصدرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي قامت بها مفرزة استقصاء بيروت، رصدت نشاطًا لأحد المروّجين الذي يقوم بترويج مواد مخدّرة على متن سيّارة، ضمن العاصمة بيروت.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت المفرزة إلى تحديد هويّته ومكانه ويدعى: 
- إ. ن. (مواليد عام 1986، لبناني)
بتاريخ 21-5-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات المفرزة كمينًا محكمًا في محلّة بشارة الخوري - بيروت، حيث أوقفته وبرفقته فتاتان، على متن سيّارة نوع "كيا" لون أسود، تم ضبطها، وذلك بعد أن حاول الفرار ورمي الحقيبة التي تحتوي على المخدّرات من نافذة السّيّارة.
تمّ ضبط /35/مظروفًا يحتوي كلّ منها على حوالى /0،5/ غ. من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى ظرفين أحدهما يحتوي حشيشة الكيف، والآخر حبوبًا مخدّرة. 
أودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنيّة، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".
قوى الامن: مروّج مخدّرات بحوزته كميّة من الكوكايين في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

محليات

قوى الامن الداخلي

ترويج المخدرات

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