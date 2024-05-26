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محليات

وزير التربية عباس الحلبي نعى الشهيد الأستاذ بلال أمين مراد: متمسكون برسالة التربية سبيلا للصمود وبناء الأجيال

2024-05-26 | 03:37
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وزير التربية عباس الحلبي نعى الشهيد الأستاذ بلال أمين مراد: متمسكون برسالة التربية سبيلا للصمود وبناء الأجيال
وزير التربية عباس الحلبي نعى الشهيد الأستاذ بلال أمين مراد: متمسكون برسالة التربية سبيلا للصمود وبناء الأجيال

نعى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي الناظر في مهنية عيترون الرسمية الأستاذ بلال أمين مراد ، الذي سقط شهيدا نتيجة قصف إسرائيلي وحشي على منزله في عيترون ، والذي ينتمي إلى عائلة من الأساتذة والمربين .

وتقدم بالتعازي من أسرته ومن الأسرة التربوية في مدرسته ، ومن جميع الأساتذة ، خصوصا في المنطقة الحدودية الجنوبية . 
وكرر الحلبي دعوة المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على العدو الإسرائيلي، الذي يستهدف المنازل والمدارس والأساتذة والتلاميذ ، ويستمر في تعطيل الدراسة ، ويستبيح المدن والقرى . 
وأكد الوزير المضي قدما في إنجاز العام الدراسي ، والتمسك برسالة التربية  سبيلا للصمود وبناء الأجيال .
وزير التربية عباس الحلبي نعى الشهيد الأستاذ بلال أمين مراد: متمسكون برسالة التربية سبيلا للصمود وبناء الأجيال

محليات

عباس الحلبي

بلال أمين مراد

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