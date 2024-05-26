وزير التربية عباس الحلبي نعى الشهيد الأستاذ بلال أمين مراد: متمسكون برسالة التربية سبيلا للصمود وبناء الأجيال

نعى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي الناظر في مهنية عيترون الرسمية الأستاذ بلال أمين مراد ، الذي سقط شهيدا نتيجة قصف إسرائيلي وحشي على منزله في عيترون ، والذي ينتمي إلى عائلة من الأساتذة والمربين .



