وزير التربية عباس الحلبي نعى الشهيد الأستاذ بلال أمين مراد: متمسكون برسالة التربية سبيلا للصمود وبناء الأجيال
نعى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي الناظر في مهنية عيترون الرسمية الأستاذ بلال أمين مراد ، الذي سقط شهيدا نتيجة قصف إسرائيلي وحشي على منزله في عيترون ، والذي ينتمي إلى عائلة من الأساتذة والمربين .
وتقدم بالتعازي من أسرته ومن الأسرة التربوية في مدرسته ، ومن جميع الأساتذة ، خصوصا في المنطقة الحدودية الجنوبية .
وكرر الحلبي دعوة المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على العدو الإسرائيلي، الذي يستهدف المنازل والمدارس والأساتذة والتلاميذ ، ويستمر في تعطيل الدراسة ، ويستبيح المدن والقرى .
وأكد الوزير المضي قدما في إنجاز العام الدراسي ، والتمسك برسالة التربية سبيلا للصمود وبناء الأجيال .