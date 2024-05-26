الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية ... كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

2024-05-26 | 05:41
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية ... كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟
الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية ... كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتنخفض نسبة الرطوبة، وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.


وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: ينحسر تدريجا المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة نسبيا بداية الأسبوع المقبل حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية، وتكون مترافقة بطبقات من الغبار تؤدي إلى أجواء سديمية.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهرايار في بيروت بين 18 و 27، في طرابلس بين 17و 26، وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.
تحذير: إلى رواد البحر وهواة السباحة، يقدر ارتفاع موج البحر بحدود المتر ونصف خلال الفترة الممتدة من الاحد 26 أيار حتى مساء يوم الاربعاء 29 أيار، مع إمكانية تكون تيارات مائية خاصة على الشواطئ الرملية.

- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية والمسائية.
الإثنين:غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتنخفض نسبة الرطوبة، وظهور طبقات من الغبار في الاجواء. الثلاثاء:غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل، بينما تعود للانخفاض على الساحل والجبال. يتحول الطقس بعد الظهر إلى غائم، وترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات مع ظهور طبقات من الغبار تؤدي إلى أجواء سديمية، مع احتمال تساقط الرذاذ المحلي في الشمال. الأربعاء: غائم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتكون الضباب على المرتفعات مع ظهور طبقات من الغبار تؤدي إلى أجواء سديمية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 26 درجة، فوق الجبال من 14 الى 21 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين % 55 و % 75.

- حال البحر: مائج . حرارة سطح الماء: 23 درجة.

- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05,31   ساعة غروب الشمس: 19,40 .

الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية ... كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

محليات

طقس

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حزب الله: استهدفنا ‏موقع جل العلام وانتشاراً لجنود العدو في محيطه وأوقعنا ‏فيهم خسائر مؤكدة
تقبل التعازي برحيل والدة السيد حسن نصر الله ... ومراسة الجديد تواكب الاجواء

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو - والدة السيد نصرالله تتحدث عنه: "بشوفه كل 7 أو 8 أشهر مرة"
Play
08:05
Play

بالفيديو - والدة السيد نصرالله تتحدث عنه: "بشوفه كل 7 أو 8 أشهر مرة"

بالفيديو - والدة السيد نصرالله تتحدث عنه: "بشوفه كل 7 أو 8 أشهر مرة"

08:05

بالفيديو - والدة السيد نصرالله تتحدث عنه: "بشوفه كل 7 أو 8 أشهر مرة"

بالفيديو - والدة السيد نصرالله تتحدث عنه: "بشوفه كل 7 أو 8 أشهر مرة"

سجيع عطية: اما انتخاب الرئيس في حزيران او يرحل الاستحقاق الى الـ2025
Play
06:55
Play

سجيع عطية: اما انتخاب الرئيس في حزيران او يرحل الاستحقاق الى الـ2025

سجيع عطية: اما انتخاب الرئيس في حزيران او يرحل الاستحقاق الى الـ2025

06:55

سجيع عطية: اما انتخاب الرئيس في حزيران او يرحل الاستحقاق الى الـ2025

سجيع عطية: اما انتخاب الرئيس في حزيران او يرحل الاستحقاق الى الـ2025

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024