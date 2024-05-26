حزب الله: استهدفنا موقع جل العلام وانتشاراً لجنود العدو في محيطه وأوقعنا فيهم خسائر مؤكدة
حزب الله: استهدفنا موقع جل العلام وانتشاراً لجنود العدو في محيطه وأوقعنا فيهم خسائر مؤكدة
اعلن حزب الله في بيان انه " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيال الذي قام به العدو الصهيوني في بلدة الناقورة وإصابة المدنيين، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 26-5-2024 هجومًا ناريًا مُكثّفًا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية استهدف موقع جل العلام وانتشارًا لجنود العدو في محيطه، وحققوا إصابات مباشرة وأوقعوا فيهم خسائر مؤكدة. "