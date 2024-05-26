حزب الله: استهدفنا ‏موقع جل العلام وانتشاراً لجنود العدو في محيطه وأوقعنا ‏فيهم خسائر مؤكدة

حزب الله: استهدفنا ‏موقع جل العلام وانتشاراً لجنود العدو في محيطه وأوقعنا ‏فيهم خسائر مؤكدة

اعلن حزب الله في بيان انه " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيال الذي قام به العدو الصهيوني في بلدة ‌‏الناقورة وإصابة المدنيين، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 26-5-‌‌‏2024 هجومًا ناريًا مُكثّفًا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية استهدف ‏موقع جل العلام وانتشارًا لجنود العدو في محيطه، وحققوا إصابات ‏مباشرة ‏وأوقعوا فيهم خسائر مؤكدة. ‏"