النائب فضل الله من عيترون وتبنين: نتائج الحرب لا تقاس بالحسابات الضيقة

شيع حزب الله اليوم الشهيدين بلال أمين مراد في بلدة عيترون وحسين نبيه فواز في بلدة تبنين بمسيرات حاشدة، وتخللت المراسم في عيترون كلمة للنائب حسن فضل الله قال فيها:

"يا بلال، ها قد وصلت، وأنت الذي كنت هنا تزرع الأرض حَبّاً وحُبّاً وعطاءً، وتزرع في عقول تلامذتك وعياً وعلماً وثقافةً وجهاداً، حتى سقيت هذه الأرض من فيض دمك وعطائك، فارتقيت شهيداً في الخامس والعشرين من أيار، عندما كان هذا التاريخ لنا هنا في عيترون وفي كل قرى الحدود، موعداً للتحرير على يد المقاومة وعلى يد أهل المقاومة، وكان عمرك آنذاك 13 سنة، لكنك تربيت مع أب ومع أم، وأنا ممن يعرف هذا البيت وممن يعرف هذا الأب المعلم والمربي، تربيت في بيت على ثقافة المقاومة، وعلى ثقافة التمسك بالأرض، والتعلق بهذه القرية وبهذا الوطن الحبيب، وكنت في مطلع فتوّتِك تنتقل من ميدان إلى ميدان حتى انتميت الى هذه المقاومة وكنت واحداً من مجاهديها ومن معلميها، فهكذا هي المقاومة ولّادة جيلاً بعد جيل، وعهداً بعد عهد وتاريخاً بعد تاريخ".

أضاف: "مهما قتل هذا العدو ومهما اغتال من المعلمين ومن الكفاءات والطاقات الكوادر، فإنّ هذه الأرض ستنجب مزيداً ومزيداً من المقاومين، ولنا في بلال واحد من النماذج الذين كانوا في زمن آخر في مطلع العمر عندما وقع التحرير وكانوا في 2006، وفي هذه الحرب كانوا من روّادها ومن مجاهديها ممن ثبتوا وصبروا وقاتلوا وبقوا هنا".

وتابع: "ثمانية أشهر يا بلال وأنت تقاتل حتى تحقق لك ما أردت وما أحببت، ألا وهي شهادة في سبيل الله على طريق القدس، فهؤلاء الشهداء يبنون لبلدنا المستقبل الحقيقي ويؤسسون لمرحلة جديدة، ومن عيترون من على الحدود، من البلدة الصامدة الصابرة المضحّية بأبنائها وبشهدائها، نقول لهذا العدو، كلما طال أمد الحرب وطال استنزافك، كلما كانت الهزيمة قاسيةً عليك أكثر، وصحيح أننا نقدم التضحيات، وأن في غزة وفلسطين تدمير ومجازر وقتل، وأن في جنوبنا الحبيب أثمان وتضحيات، ولكن إطالة أمد هذه الحرب من العدو ستضعضعه أكثر، وستفكك قوة الردع عنده أكثر، وستبني لنا للمستقبل إن شاء الله بلداً قوياً عزيزاً".

وختم: "علينا ألا نفكر بهذه اللحظة فقط، بل في المستقبل كما فكّر الذين انطلقوا في البدايات، فحرروا لنا الأرض عام 2000، وحموا لنا الأرض عام 2006، والذين يزرعون دمهم اليوم في هذه الأرض، يحمون لنا مستقبل أطفالنا كي لا يتجرأ العدو مرة أخرى على احتلال هذه الأرض، ولن تحتل هذه الأرض مرة أخرى إن شاء الله".

وفي بلدة تبنين تخللت المراسم كلمة للنائب فضل الله قال فيها: "بعد ثمانية أشهر من الجهاد والقتال والمرابطة والصبر وهندسة عمليات المقاومة من محور عيترون، ارتقى هذا البطل حسين شهيداً على طريق القدس وشهيداً في سبيل الله وفي مسيرة المقاومة، التي كلما قضى منها شهيد، تكبر وتنمو، وكلما شيّعنا في بلدة من بلداتها شهيداً، تحتضن المقاومة أكثر فأكثر، كما هو حال تبنين وعيترون وكل قرانا التي نودع فيها هؤلاء الشهداء الأقمار الأبطال".

وأضاف: "يا حسين قد وصلت إلى المبتغى، وأنت الذي بقيت منذ أن انتميت إلى المقاومة، تجاهد من محور إلى محور، وكنت جريحاً في الدفاع المقدس، وكنت هنا على مدى هذه الأشهر، توجع هذا العدو وتلقنه درساً تلو الآخر، ولم تتزحزح أو تتراجع أو تفكر كما كل هؤلاء المقاومين إلا أن تتقدم إلى الأمام وتواصل صليات صواريخ هذه المقاومة، إلى أن ارتقيت شهيداً في الخامس والعشرين من أيار في عيد المقاومة والتحرير".

وتابع: "في يوم وداعك أيها الشهيد نقول، إن هذه المقاومة عندما خاضت هذه الحرب، إنما كانت بكل وضوح وصراحة تدافع عن المظلومين وعن الشعب الفلسطيني وعن بلدها وتؤسس لمرحلة مستقبلية، ولا تقاس نتائج هذه الحرب بالنظرة القاصرة ولا بالحسابات الضيقة ولا بالحسابات الآنية، إنما تقاس بمقاس الأوطان والرجال الكبار، وما تؤسس لمعادلات".

وأشار إلى أن "التحرير في 25 أيار أسس لهزيمة مشروع إسرائيل الكبرى، ولم تعد هذه الأرض قابلة للاحتلال مرة أخرى، وفي تموز عام 2006، يوم كنت يا حسين تحاول وأنت فتى أن تلتحق بالمقاومين، أسست هذه المقاومة هزيمة إسرائيل العظمى، والتي كانت لا تقهر، واليوم في هذه الحرب، ستؤسس المقاومة في لبنان وفلسطين وفي كل محاور المقاومة لضعضعة كيان العدو، وستؤسس إن شاء الله للهزيمة الكبرى لهذا العدو".

وختم النائب فضل الله: "قد يرى البعض في الحرب آلاما، ونحن نرى فيها آلاما ودموعا وأثمانا، وهذا أمر طبيعي، ولكننا نتطلع إلى الأمام والمستقبل وإلى ما نؤسس لبلدنا كي يبقى محمياً، ولهذا العدو ليستنزف ويستنزف، وعندما تقف هذه الحرب سيكتشف العالم حجم ما قدمته دماء هؤلاء الشهداء، وما أنجزته وحققته هذه الجبهة لفلسطين ولبنان والأمة".