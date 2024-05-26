حزب الله: قصفنا كريات شمونة بصلية من ‏صواريخ الفلق والكاتيوشا رداً على إعتداءات العدو

مصادر الثنائي الشيعي لـ الجديد: لن يستطيع الموفد الرئاسي الفرنسي ​جان إيف لودريان أن يحقق أي خرق رئاسي إذ أن زيارته الى لبنان تأتي في الوقت الصعب في ظل التصعيد العسكري