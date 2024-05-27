عبدالله ندد بالعدوان على مشفى في بنت جبيل: رسالة تفضح التوحّش الاسرائيلي

اتصل رئيس لجنة الصحة النائب الدكتور بلال عبد الله بمدير مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، مستنكرا القصف الاسرائيلي الهمجي، الذي تعرضت له المستشفى صباح اليوم، والذي ادى الى سقوط جريحين من حرس المستشفى، وهما في حالة حرجة، وأبلغه تضامن لجنة الصحة النيابية "مع صمود اطباء وجهاز المستشفى التمريضي والعاملين فيها، مبديا التعاطف مع جميع الجرحى وعائلاتهم، مشيدا بدورهم وصمودهم الاستثنائي، الإنساني لدعم اهالي الجنوب الصامدين بوجه العدوان الاسرائيلي الغاشم، مؤكدا انها رسالة تفضح التوحّش الاسرائيلي المستمر بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، والذي لن يردعه الا تضافر جهود المجتمع الدولي عبر خطوة وموقف جدي رسمي من الدول الداعمة لاسرائيل، لوقف عدوانها على الشعبين اللبناني والفلسطيني".