بالفيديو - احتراق شاحنة عند نفق المطار



إستقبل رئيس مجلس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائد العام لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفل) اللواء آرلدو لاثارو والوفد المرافق حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة لاسيما الميدانية منها في الجنوب على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على المناطق والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة.