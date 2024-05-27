بالفيديو - احتراق شاحنة عند نفق المطار

احتراق شاحنة عند نفق المطار | للمتابعة: ⏬ pic.twitter.com/JqGxOy1NIr
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 27, 2024
احتراق شاحنة عند نفق المطار | للمتابعة: ⏬ pic.twitter.com/JqGxOy1NIr
مراسل الجديد يُطلعنا على آخر التطورات جنوباً
جلسة وزارية عُقدت صباحاً في السراي..مراسلة الجديد توجز الاجواء
إستقبل رئيس مجلس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القائد العام لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفل) اللواء آرلدو لاثارو والوفد المرافق حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة لاسيما الميدانية منها في الجنوب على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على المناطق والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة.