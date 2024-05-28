أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 28-5-2024

النهار



وصلت الى عدد من الوزراء امس عبر تطبيق “واتساب” رسالة من مودعين مغتربين تحذرهم فيها من اتخاذ قرارات غير قانونية في تحديد سعر الصرف تحت طائلة ملاحقتهم في الخارج.



يقول مواطنون في دائرة انتخابية في الجنوب إن نائب منطقتهم يتكلم ويكرر مواقفه أكثر مما يفعل. وأن منافسه في دورات سابقة بقي على تماس مباشر إذ لم ينقطع عن الوقوف الى جانب أبناء منطقته ولا سيما النازحين منهم.





يلاحظ أن المؤسسات السياحية ولا سيما الكبرى منها، تسعّر على هواها في ظل غياب حماية المستهلك والأجهزة الرقابية، ما ينسحب فوضى عارمة في معظم المؤسسات بكل أشكالها وأنواعها، وما يؤثر على القادمين إلى لبنان في الصيف، الذين تذمّروا العام الماضي من هذا الفلتان



ما زالت حالة الضياع سائدة تربوياً حول مآل الامتحانات الرسمية وخصوصاً لأبناء الجنوب وعلى الصعيد العام، في ظل البلبلة لدى التلامذة وأجهزة الوزارة، مع ترقب الجميع للتطورات الميدانية ليبنى على الشيء مقتضاه



يجري الأمن العام تحقيقاً دقيقاً في صفوفه ومع مخاتير بعد شكوك في عملية تزوير جوازات سفر بيعت بمبالغ بدأت بـ 25 الف دولار للجواز الواحد.



خفت الضجيج الذي رافق أخيراً بعض الخطوات الإدارية في أكثر من وزارة حول الصلاحيات والتضارب الحاصل حولها.



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الجمهورية



وصفت جهات سياسية ما تقوم به اللجنة الخماسية بأنه حَضّ الأطراف السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية وتحريك الحِسّ الوطني لديها.



نقل رئيس لجنة نيابية بارزة عن سفير دولة عظمى أن التوافق بات تاماً بين أميركا وفرنسا حول ملفات لبنان بعد التباين بينهما في مرحلة التعاون الأولى.



تنطلق قريباً لقاءات نيابية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في لبنان تليها زيارات لبعض الدول في إطار الدبلوماسية النيابية التي تقررت لطرح قضيتي الجنوب والنازحين.



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اللواء



يكاد الاتصال ينقطع بين تيارين، على الرغم من اشتراكهما بتحالفات انتخابية نقابية مع «الثنائي» وغيره..



بات بحكم المؤكد أن لا دعوة لعقد لقاءات لبنانية - لبنانية على غرار 2008، لا في الدوحة ولا باريس!



سجلت أسعار الفواكه والخضار الموسمية طفرة غير مسبوقة، ومفتوحة على ارتفاعات إضافية غير مكبوحة وغير مفهومة.



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نداء الوطن



يدير أحد الموظفين في وزارة سيادية، عدة مكاتب لتحويل الأموال استأجرها في محيط مبنى الوزارة، ويخصصها بحصة يومية من الطوابع التي يدخل تسليمها ضمن مهامه.



عادت زوجة وزير سابق لإقامة الأنشطة الاجتماعية والتي تتضمن توزيع الهدايا وأفخر أنواع الشوكولا.



يشكو عدد من رؤساء البلديات في قضاء ذات أغلبية مسيحية في جبل لبنان من رفض رئيس اتحاد البلديات القيام بأي خطوة لضبط النزوح رغم العلاقة الجيدة التي تربطه بالقوى المسيحية التي تعمل على معالجة هذا الملف.



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البناء



قالت مصادر في البرلمان الأوروبي إن مجزرة رفح رداً على قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات الحربية في منطقة رفح بسبب خطرها على المدنيين، وما تلاها من تعليق أميركي حول التوصيف المخفف للمجزرة يضع كل مستقبل المؤسسات الدولية على بساط البحث ويكشف لأوروبا حجم الغباء الذي حكم سياساتها في السير وراء واشنطن. وتقول المصادر إن مراجعة تجري في دوائر أوروبية عديدة للموقف من حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا والسياسيين الذين تسببوا بجر أوروبا الى هذا الانحدار سوف يلقون حسابهم في الانتخابات المقبلة كل في بلده، حيث تشهد هذه السنة والسنة المقبلة استحقاقات انتخابية يتوقع أن تحمل الكثير من المفاجآت بما في ذلك صعود النازية الجديدة التي تدعو لقطع العلاقات بـ»إسرائيل» واليمين الوطني الذي يدعو لسياسات مستقلة عن واشنطن.



تؤكد مصادر دبلوماسية أن زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت لا تحمل أي مقترحات جديدة تخص الملف الرئاسي وأنها مجرد تأكيد على حجز المقعد الفرنسي في أي صيغ مقبلة دولياً وإقليمياً لبحث الوضع في لبنان سواء على الحدود أو في الشأن الرئاسي، ولذلك يأتي موفد ويذهب موفد بسبب الشعور الفرنسي بتراجع الدور والخشية من ترتيبات ترافق تطورات المنطقة يبحث فيها الوضع اللبناني وتنضج خلالها تسويات من وراء ظهر فرنسا. ولم تستبعد المصادر أن يحاول لودريان الحصول على معلومات مَن يلتقيهم حول مثل هذه الاحتمالات بطريقة غير مباشرة، خصوصاً ما يُحكى عن اتصالات غير مباشرة أميركية إيرانية تمّت ويمكن أن تُجدّد في سلطنة عمان وأن الحديث عن حوار في باريس تقترحه فرنسا ليس إلا إشارة الى الدور دون أن يكون مشروعاً ناضجاً.



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الأنباء



تقنيات متطورة تُرصَد للمرة الأولى وتترك أثرها البالغ في السياق الميداني.



لا جديد على خط مهمة خارجية معنية بلبنان والجهود مجمّدة حالياً.

