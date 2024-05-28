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محليات

الجمهورية: زيارة لودريان تشكل فرصة للدفع بالملف الرئاسي إلى بر الانتخاب

2024-05-28 | 01:27
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الجمهورية: زيارة لودريان تشكل فرصة للدفع بالملف الرئاسي إلى بر الانتخاب
الجمهورية: زيارة لودريان تشكل فرصة للدفع بالملف الرئاسي إلى بر الانتخاب

تبرز مقاربة أحد كبار المسؤولين لزيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، "حيث لا يخرجها من دائرة التشكيك بأن تشكّل فرصة للدفع بالملف الرئاسي إلى برّ الانتخاب، حيث ما يخشى منه أن تشكّل الزيارة تكراراً لزيارات لودريان السابقة، باستطلاعاتها، وطروحاتها التي انتهت جميعها إلى مغادرته بيروت خالي الوفاض. الّا اذا كان هذه المرّة يحمل في جعبته اقتراحات وطروحات نوعية تؤسس لايجابيات حقيقية".

وخلافاً للجو الذي أُشيع في الأيام الاخيرة حول توجّه لحسم رئاسي وشيك، أكّدت معلومات موثوقة للجمهورية، من مصادر رفيعة معنية مباشرة بالملف الرئاسي "أنّ كل ما يُقال مجرّد إثارة اعلامية لا أكثر. هناك مبالغة، وإفراط غير مفهوم في تفاؤل لا أساس له، في اعتقادي انّ الامر ليس بريئاً، وخصوصاً انّ هناك من حدّد موعداً لإنجاز الملف الرئاسي قبل نهاية الشهر الجاري، والبعض الآخر حدّد الشهر المقبل. من دون ان يوضح هؤلاء علامَ بنوا تحديد هذه المواعيد، وعلى اي أساس".

ويؤكّد ذلك ايضاً، مرجع سياسي بقوله: «لا توجد اي معلومات من هذا القبيل، بل ليس في يدنا سوى البيان الاخير للجنة الخماسية الذي كان جيداً وحدّد مسار انتخاب الرئيس عبر حوار بين الاطراف، ولكن الملاحظة التي جعلتنا نتوقف عندها، هي انّ اللجنة الخماسية لم تقم بأي مبادرة لاستكمال بيانها الذي يشّدد على الحوار، وخصوصاً تجاه الجهات المعنية بتوجيه الدعوة الى الحوار. وحتى الآن لم تتوجّه اللجنة لطلب اي موعد".

ورداً على سؤال قال: "مما لا شك فيه انّ الجهود التي بُذلت لإيجاد مخارج للأزمة الرئاسية هي جهود مشكورة ومحل تقدير بالنسبة الينا، ولكن هذه الحراكات على اهميتها، يبدو انّ ادارتها لم تحصل بالشكل الذي يفضى الى جدوى، والنتيجة التي لمسناها جميعنا لم تكن سوى مراوحة حتى لا اقول تضييع وقت من دون اي فائدة تُرجى".
الجمهورية: زيارة لودريان تشكل فرصة للدفع بالملف الرئاسي إلى بر الانتخاب

محليات

صحيفة الجمهورية

جان ايف لودريان

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Aljadeed
الجمهورية: الوطني الحر انضم إلى مؤيدي الحوار دون شروط مسبقة
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 28-5-2024

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