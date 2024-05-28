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محليات

قوى الأمن توقف سوريين ينشطان في ترويج العملة المزيّفة ضمن هذه المناطق!

2024-05-28 | 02:36
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قوى الأمن توقف سوريين ينشطان في ترويج العملة المزيّفة ضمن هذه المناطق!
قوى الأمن توقف سوريين ينشطان في ترويج العملة المزيّفة ضمن هذه المناطق!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصّين مجهولَين بترويج العملة المزيّفة، ضمن منطقتي الشّويفات وعرمون.

بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّتَيهما، وهما: إ. إ. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري) أ. ص. (من مواليد عام ١٩٦٩، سوري)، وهو من أصحاب السّوابق بقضايا تزوير.

بتاريخ 18-5-2024، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيف الأول، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بتصريف ورقة نقديّة مزيّفة من فئة الخمسين دولار أميركي، داخل محلٍ في دوحة عرمون. وبالتّزامن، تمّ توقيف الثّاني عند مفرق عرمون.

بتفتيشهما تم ضبط مبلغ 150 دولاراً أميركيّاً مزيّفاً، وهاتفَين خلويَين، ومبلغ بالعملة اللبنانيّة.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما.

أجري المقتضى القانوني في حقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
قوى الأمن توقف سوريين ينشطان في ترويج العملة المزيّفة ضمن هذه المناطق!

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