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محليات

الخارجية اللبنانية تدين العدوان الاسرائيلي على رفح

2024-05-28 | 02:58
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الخارجية اللبنانية تدين العدوان الاسرائيلي على رفح
الخارجية اللبنانية تدين العدوان الاسرائيلي على رفح

دانت وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية مواصلة الاحتلال الإسرائيلي مجازره بحقّ المدنيين العُزّل في قطاع غزّة، والتي كان آخرها الاستهداف المُتعمّد لخيام النازحين الفلسطينيين قرب مقر تابع لوكالة "الأونروا" شمال غرب مدينة رفح الفلسطينيّة، وراح ضحيّته عشرات الشهداء والجرحى، في تحدٍّ صارخ لقرار محكمة العدل الدوليّة الذي صدر مؤخرا" حول مطالبة إسرائيل وقف عمليّاتها العسكريّة في رفح.

وأَضافت الخارجية: "إنّ هذه الاعتداءات تُعدّ انتهاكًا واضحًا وخطيرًا للقوانين الدوليّة، وقرارت الشرعيّة الدوليّة ذات الصّلة، وجريمة من جرائم الحرب والإبادة الجماعيّة، ومن شأنها أن تُعيق مساعي التوصّل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتُضاعف الأزمة الإنسانيّة في غزة، كما تُهدّد بتوسيع رقعة الصراع واشتعاله في المنطقة".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "التحرّك بشكل فوري وفاعل لممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لإجبارها على الامتثال إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدوليّة، في سبيل وضع حدٍ لهذه الكارثة الإنسانيّة".
الخارجية اللبنانية تدين العدوان الاسرائيلي على رفح

محليات

وزارة الخارجية اللبنانية

رفح

اسرائيل

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