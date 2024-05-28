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محليات

أمطار خفيفة ومتقطعة.. إليكم طقس الايام المقبلة!

2024-05-28 | 03:53
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أمطار خفيفة ومتقطعة.. إليكم طقس الايام المقبلة!
أمطار خفيفة ومتقطعة.. إليكم طقس الايام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار خفيفة ومتقطعة شمالا اعتبارا من الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل مع انخفاض  في درجات الحرارة حيث تصبح دون  معدلاتها الموسمية  على ان تعاود ارتفاعها يوم الجمعة .
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار في بيروت بين 18 و 27، في طرابلس بين 17 و 26، وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل و الجبال والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات يؤدي الى سوء الرؤية أحيانا، ويتوقع هطول أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة في المناطق الشمالية/ مع احتمال تكون خلايا رعدية منفردة كما تنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار خفيفة ومتقطعة شمالا اعتبارا من الظهر.

الخميس: غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ويستمر ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.
أمطار خفيفة ومتقطعة.. إليكم طقس الايام المقبلة!

محليات

الطقس

مصلحة الارصاد الجوية

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