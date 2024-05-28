مراسل الجديد يُطلعنا على آخر التطورات جنوباً

صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد متابعة ‏وترقب لقوات العدو على الحدود الجنوبية وعند رصد مجموعة من الجنود قرب الجدار الفاصل في ‏محيط موقع الراهب يوم الثلاثاء 28-5-2024 استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية أثناء تحركهم ‏بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة"