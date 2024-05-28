معلومات الجديد: لودريان ناقش عمل الخماسية في لبنان والطروحات التي تقدمها وناقش كيفية التوصل الى حلول في الملف الرئاسي

فيديو يظهر مشاهد من زيارة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لوالدته الراحلة الحاجة “أم حسن” في المستشفى قبل وفاتها
صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد متابعة وترقب لقوات العدو على الحدود الجنوبية وعند رصد مجموعة من الجنود قرب الجدار الفاصل في محيط موقع الراهب يوم الثلاثاء 28-5-2024 استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية أثناء تحركهم بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة"
إستقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان عصر اليوم في منزل نجله النائب طوني فرنجيه في بيروت في حضور السفير الفرنسي ايرفيه ماغرو والوفد المرافق. كما حضر النائبان فريد هيكل الخازن وطوني فرنجيه.