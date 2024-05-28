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محليات

نصر الله: لا نرى أي مستقبل لهذا الكيان النازي في منطقتنا

2024-05-28 | 12:11
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نصر الله: لا نرى أي مستقبل لهذا الكيان النازي في منطقتنا
نصر الله: لا نرى أي مستقبل لهذا الكيان النازي في منطقتنا
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نصر الله: لا نرى أي مستقبل لهذا الكيان النازي في منطقتنا

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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 28-5-2024
الحزب يشن هجوماً جوياً على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 ‏شرق نهاريا

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