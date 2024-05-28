بالفيديو - مشاهد من استهداف الحزب لموقع راميا التابع لجيش العدو عند الحدود اللبنانية

بالفيديو | مشاهد من الهجوم الناري المركّز لمجاهدي المقاومة الإسلامية الذي استهدف موقع راميا التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية pic.twitter.com/Sjr0jhahSo
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 28, 2024
بالفيديو | مشاهد من الهجوم الناري المركّز لمجاهدي المقاومة الإسلامية الذي استهدف موقع راميا التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية pic.twitter.com/Sjr0jhahSo
اكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بان مجزرة رفح تؤكد وحشية هذا العدو وغدره وخيانته، والعدو الإسرائيلي بلا ضمير أو ضوابط وأسوأ من النازيين.
فيديو يظهر مشاهد من زيارة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لوالدته الراحلة الحاجة “أم حسن” في المستشفى قبل وفاتها
صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد متابعة وترقب لقوات العدو على الحدود الجنوبية وعند رصد مجموعة من الجنود قرب الجدار الفاصل في محيط موقع الراهب يوم الثلاثاء 28-5-2024 استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية أثناء تحركهم بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة"