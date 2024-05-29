لودريان التقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في حارة حريك

يواصل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان جولته على المسؤولين اللبنانيين في اليوم الثاني من زيارته وقد التقى قبل قليل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في حارة حريك.

على ان يزور لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة قبل ظهر اليوم، وعلى جدولِ زيارة لودريان لقاءٌ مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل وآخر مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

ومن المقرر ان يستقبل لودريان كتلة الإعتدال الوطني على مأدبة غداء في السفارة الفرنسية، على ان يختتم زيارته بعشاءٍ مع سفراء الخماسية في قصر الصنوبر، اما التيار الوطني الحر فقد اعتذر عن لقاء لودريان بسبب وجود رئيسه جبران باسيل خارج لبنان .