تفاصيل اللقاء الذي جمع لودريان ببري مع مراسلة الجديد

الجميل: ⁠نحن ايجابيون ولكننا لن نقبل بسياسة الفرض كما أننا نريد اسماً حيادياً ولن نسلم البلد لحزب الله

الجميل: ⁠نحن ايجابيون ولكننا لن نقبل بسياسة الفرض كما أننا نريد اسماً حيادياً ولن نسلم البلد لحزب الله

الجميل: ⁠نحن ايجابيون ولكننا لن نقبل بسياسة الفرض كما أننا نريد اسماً حيادياً ولن نسلم البلد لحزب الله

الجميل: طلبنا ضمانات خصوصاً أن شكل الحوار ليس مهما وانما المهم الإلتزام بالدعوة لجلسات حوار بغض النظر عن نتائجها بالإضافة إلى التزام نواب الممانعة بالحضور

الجميل: طلبنا ضمانات خصوصاً أن شكل الحوار ليس مهما وانما المهم الإلتزام بالدعوة لجلسات حوار بغض النظر عن نتائجها بالإضافة إلى التزام نواب الممانعة بالحضور

الجميل: طلبنا ضمانات خصوصاً أن شكل الحوار ليس مهما وانما المهم الإلتزام بالدعوة لجلسات حوار بغض النظر عن نتائجها بالإضافة إلى التزام نواب الممانعة بالحضور

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد لقاء لودريان: اعربنا عن اصرارنا على انجاز الانتخابات الرئاسية ونريد تسهيل المهمة لكننا حذرنا لودريان من بعض المطبات