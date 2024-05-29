أجواء اللقاء بين رعد ولودريان... الجديد تكشف التفاصيل

علمت الجديد أن أجواء اللقاء بين الموفد الفرنسي جان إيف لودريان ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد تضمنت نقاشاً صريحاً والطرفان ⁠بحثا فكرة التشاور كمدخل لاعادة تحريك الملف الرئاسي التي تختلف عن الحوار كما أن لودريان تحدث باسم الخماسية.

وبحسب المعلومات فإن حزب الله أكد على ضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي مشدداً على ان هذا الامر لن يتم الا من خلال حوار جدي بين كل الاطرف وبرئاسة بري

كما ناقش رعد مع لودريان الحرب في الجنوب والقرار 1701 والورقة الفرنسية.

